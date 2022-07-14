برنامج إيطالي للحفاظ على التراث من التلوث

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - كشف وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشسكيني عن مشروع لحماية الأثار من التلوث بالتعاون بين الوزارة والجمعية الإيطالية للطب البيئي.



وأكد الوزير أن الإتفاق المبرم بين الجانبين يمثل "بداية تعاون هام بين العلم والثقافة لأنهما قطاعين يجمعهما هدف ثمين".



وأضاف الوزير أن الهدف من البرنامج تحسين حالة المحافظة علي التراث الثقافي وتطبيق حلول وتقنيات أكثر تقدماً لمنع العواقب الضارة الناجمة عن التعرض للملوثات البيئية وحماية صحة المواطنين الذين يزورون المتاحف أو المعالم الأثرية والأماكن الثقافية من خلال الإهتمام بجودة التهوية.



وأشار إلى ان الهدف هو حماية التراث الثقافي المعرض للخطر بسبب الغبار وحبوب اللقاح والفطريات والبكتيريا والفيروسات في الداخل والخارج وحمايتها ايضاً من تلوث الأسطح الخارجية وهي ظاهرة تتفاقم بسبب الأمطار الحمضية والرطوبة والعزل غير الصحيح للأسطح، والتي تظل معرضة لتشكيل الطحالب . (أنسامد).



