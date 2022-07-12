إيطاليا تشارك بمعرض " كوزموبروف أمريكا الشمالية"

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - تشارك كبري شركات صناعة التجميل الإيطالية في النسخة التاسعة عشر من المعرض "كوزكو بروف أمريكا الشمالية" و الذي سيقام في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، في الفترة من 12 إلى 14 يوليو ويعد هذا المعرض حدثا رئيسيا لصناعة مستحضرات التجميل، ولا سيما بالنسبة للشركات الإيطالية، التي تصدر أكثر من 40٪ من إنتاجها إلي جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت قيمة صادرات مستحضرات التجميل الإيطالية 4.8 مليار يورو في عام 2021، بزيادة 13.8٪ مقارنة بعام 2020.



وقال ريناتو أنكوروتي، رئيس "Cosmetica Italia ":"بعد إصدار نسخة 2022 الذي طال انتظارها من معرض Cosmoprof Worldwide Bologna، إجتمعنا مرة أخرى في أبريل الماضي في مركز معارض بولونيا، بعد التأجيلات وإعادة الجدولة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا ".



وأضاف "نحن الآن واثقون من التطلع إلى إعادة التشغيل وهذه خطوة مهمة للتعبير مرة أخرى عن قوة نظام مستحضرات التجميل الإيطالي وخصائص مستحضرات التجميل لدينا في الأسواق الخارجية، والتي تحظى بتقدير عالمي لجودتها وسلامتها وابتكارها التكنولوجي وإبداعها".



(أنسامد).



