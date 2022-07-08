فنادق ومنتجعات بولغاري تصل إلى جزر المالديف في 2025

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلنت مجموعة "بولغاري للفنادق والمنتجعات" الإيطالية عن توقيع اتفاقية من أجل إنشاء منتجع جديد، المقرر افتتاحه في عام 2025، في جزر المالديف.



ويحمل المنتجع الذي سيصبح "الجوهرة" الثالثة عشر في سلسلة الفنادق، اسم "رانفوشي"، والذي يعني "الجزيرة الذهبية الصغيرة"، ومن المقرر إقامته على جزيرة آتول را الخلابة، على بعد 45 دقيقة بالطائرة المائية عن مطار العاصمة.



وسيمتد المنتجع الجديد على مساحة تزيد عن 20 هكتار من الأراضي، وسيشمل 54 وحدة، بما في ذلك "فيلا بولغاري" المبنية على جزيرة خاصة، و33 فيلا شاطئية، لكل منها مسبح.



كما سيضم المنتجع 20 فيلا مبنية فوق الماء، ومجموعة كاملة من المرافق لتوفير أقصى قدر من الراحة.



وتم تنفيذ تصميم المجمع الجديد، كما هو الحال لجميع منتجعات المجموعة، من قبل شركة الهندسة المعمارية الإيطالية، Acvp Architects Antonio Citterio Patricia Viel ، مع الوضع في الاعتبار أعلى معايير الاستدامة البيئية، من بينها منطقة مخصصة للطيور المختلفة.



ومن المقرر أن يضم المنتجع 4 مطاعم مخصصة لمحبي الطعام، أولها مطعم نيكو روميتو، الذي يقدم وصفات تقليدية من المطبخ الإيطالي، من إعداد الشيف الحائز على 3 نجوم، نيكو روميتو، والمطعم الصيني Bao Li Xuan والمطعم الياباني Hōseki، وأخيرا سلسلة مطاعم La Spiaggia.



(أنسامد).



