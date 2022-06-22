Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - هندسة و تصميم
ايليكت من بيريللي خط إطارات للسيارات الكهربائية
    (أنسامد) - يونيو 22 - روما - قررت شركة بيريللي الإيطالية لصناعة الإطارات توسيع خط ايليكت المخصص للسيارات الكهربائية والهجينة حتي يمكن استخدامها في جميع موديلات بي زيرو زسينتورا وسكوربيو وستقدم إطارات للصيف والشتاء وتصلح لجميع المواسم.

    وقد أدى تحول مصنعي السيارات نحو إنتاج يركز بشكل متزايد على الموديلات الكهربائية إلى قيام بيريللي بتطوير تقنية متخصصة لسد الطلب على هذه النوعية من الإطارات.

    وقد انشيء خط ايليكت بفضل العديد من الشراكات بين كبار صانعي السيارات في العالم، وتتيح مزايا هذه التقنية المطبقة على الإطارات تقليل استهلاك البطارية والإدارة المثلى لعزم الدوران العالي والنموذجي للمحرك الكهربائي ودعم وزن السيارة ومحدودية الضوضاء.

    وتسمح قطعة الغيار التي تحمل علامة ايليكت بالحفاظ على المزايا الرئيسية الموجودة مع المعدات الأصلية ، وقبل كل شيء بالاستفادة الكاملة من إمكانات السيارة ذات البطاريات القابلة للشحن والهجينة طوال فترة الاستخدام بأكملها. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو:الحرارة تؤثر علي مياه نافورة كاستيلو سفورزيسكو

    ألبوم الصور