إيطاليا : متحف فيراري يستضيف معرضا عن حلبة فيورانو

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين على إنشاء حلبة فيورانو، وهي مضمار سباق مملوك لشركة فيراري الإيطالية للسيارات لأغراض التطوير والاختبار، يقدم متحف فيراري في بلدة مارانيلو معرضًا جديدًا مخصصًا لتاريخ هذه الحلبة.



في وسط المعرض، يُقدم للجمهور أيضًا عرض الإضاءة المذهل الذي تم تنظيمه في 15 يونيو ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر حلقة مضاءة بمصابيح الليد.



ويأتي افتتاح المعرض الجديد ضمن سلسلة من المبادرات التي ينظمها المتحف، والتي تستهدف عشاق ومحبي فيراري، والمدرجة ضمن برنامج بلدية مارانيلو.



من خلال مجموعة من الصور ومحتوى فيديو من الأرشيف، يروي المعرض قصة 50 عامًا من النشاط على مضمار فيورانو، منذ نشأته في عام 1972 بناءً على طلب إنزو فيراري، إلى الأنشطة التي يتم تنظيمها اليوم.



وداخل المعرض، سيكون من الممكن أيضًا مشاهدة فيديو لعرض الإضاءة الذي أقيم على حلبة فيورانو للاحتفال بالذكرى الـ 75 على تأسيس الشركة، وهي مناسبة تحولت فيها حلبة فيورانو إلى حائط ضخم من مصابيح الليد، يتكون من 172 ألف مصباح وأكثر من مليون نقطة ليد.



(أنسامد).



