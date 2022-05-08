إيطاليا : إقامة أسبوع الجمال الأول في ميلانو

(أنسامد) - مايو 8 - روما - أقيم أسبوع الجمال الأول في ميلانو Milano Beauty Week (MBW)، والذي يقدم نزهة عبر الجمال، وليس الموضة أو التصميم فحسب، فمدينة ميلانو هي أيضا عاصمة الجمال في الوقت الحالي بفضل أسبوع الجمال الأول في ميلانو.



أقامت هذا الحدث مؤسسة صناعة مستحضرات التجميل الوطنية "كوزميتيكا إيطاليا" Cosmetica Italia بالتعاون مع مؤسسة Cosmoprof و معرض Esxence ويستمر حتى يوم الأحد 8 مايو، حيث من المنتتظر أن يجلب هذا الأسبوع أفضل ما يقدمه قطاع التجميل للمدينة الإيطالية.



وسوف تقدم خلال هذا الحدث أحدث أبحاث التجميل وأكثرها تقدما والخاصة بالشعر وبالعطور دون أن ننسى كلمة السر الجديدة - الاستدامة.



ويدر قطاع مستحضرات الماكياج والتجميل إيرادات سنوية تبلغ 11.8 مليار يورو، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.7٪ في عام 2022.



وقال ريناتو أنكوروتي، رئيس Cosmetica Italia: "نحن فخورون بأننا نجحنا أخيرا في إبراز قطاعنا، والذي لا أعتقد أن تفاصيله معروفة جيدا من قبل المستهلك".



وإستطرد إن "ما نعرضه هنا هو ما يحدث وراء الكواليس عند إنتاج مستحضرات التجميل، ومستحضرات التجميل هي إحدى جواهر تاج صنع في إيطاليا حول العالم". (أنسامد).



