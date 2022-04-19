صندوق هيتيكا كلاسيك يستثمر في فيراري ومازيراتي

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - قررت Hetica Capital إطلاق صندوق Hetica Klassik ، وهو أول صندوق استثمار للسيارات الكلاسيكية يركز على اقتناء وصيانة وتعزيز ونقل السيارات الكلاسيكية بهدف تحويل هذا الأصل الفاخر إلى منتج ذي قيمة للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد طويلة الأجل وحماية القوة الشرائية لرأس مالها.



قرر صندوق هيتيكا كلاسيك الاستثمار بشكل خاص في علامات فيراري ومازيراتي ومرسيدس وايضاً لامبورجيني وهي سيارات غالية الثمن وحققت نجاحات كبيرة، الأمر الذي يشكل فرصة للمستثمرين الماليين الذين يرغبون في التعامل مع السيارات المقتنيات والتاريخية وسيارات السباق النادرة.



وتتشابه تلك الأنشطة مع جامعي التحف الفنية الا أنه في حالة جامعي السيارات لا يمكن إغفال أن بعض السيارات كما في اللوحات والمنحوتات هناك بعض القطع الفنية غير قابلة للتكرار.



ويأخذ هؤلاء في الاعتبار ارتفاع قيمة الموديلات التاريخية المتميزة لهذه العلامات التجارية. (أنسامد).



