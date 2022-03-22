لامبورجيني تطلق إصدارات جديدة من هوراكان وأوروس وأفينتادور

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تستعد شركة لامبورجيني للسيارات الفاخرة في إيطاليا، لإطلاق إصدارات جديدة هجينة من سياراتها بمحرك "أي سي إي"، من طرازات هوراكان وأوروس وأفينتادور.



وتنوي الشركة إطلاق سياراتين من طراز هوراكان، أحدهما في أبريل والأخر في نهاية العام.



كما ستطلق سيارة فاخرة من طراز أوروس، التي ستكون حاضرة في جناح "كازا ديل تورو"، في أسبوع السيارات الشهير " Pebble Beach" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفق رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان خلال مؤتمر صحفي بخاصية الفيديو مع الصحافة الإيطالية.



وتطرق وينكلمان إلى خارطة الطريق الدقيقة المتعلقة بالتحول الكهربائي للشركة، موضحاً أن الشركة تسير في هذا الإتجاه بقوة، لاسيما بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة خلال عام 2021، والتي أكدت ثقلها في عالم صناعة السيارات الفاخرة.



وبين وينكلمان أن الربح التشغيلي للشركة وصل إلي 393 مليون يورو خلال عام 2021، بزيادة 49% بالمقارنة بعام 2020، موضحاً أن دفتر الطلبات تتجاوز عاما كاملاً.



إلى جانب ذلك، أوضح وينكلمان أن الشركة ستطرح سيارة هجينة من طراز أفنتادور الهجينة، في البداية، قبل طرح إصدارات جديدة من هوراكان وأوروس، مشيراً إلى أن الشركة تضع إستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو للتوجه نحو السيارات الكهربائية في غضون 5 سنوات. (أنسامد).



