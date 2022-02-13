إكسبو2020: حفل توزيع جائزة بولغاري للفن المعاصر

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - واصلت شركة بولغاري الإيطالية للسلع الفاخرة جهودها لدعم الفن والثقافة بحفل توزيع جائزة بولغري للفن المعاصر الأول في جناح إيطاليا في إكسبو 2020 هذا الأسبوع.



أسست بولغاري الجائزة السنوية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) وبدعم من جناح إيطاليا.



حضر الحفل، من بين آخرين، جوزيبي فينوشيارو، القنصل العام الإيطالي في دبي، وباولو جليسنتي، المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، ورئيسة دبي للثقافة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس التنفيذي لمجموعة بولغاري جان كريستوف بابين، ولوسيا بوسكايني، أمينة العلامة التجارية في بولغاري.



وقد استلهم الفنانون السبعة عشر المشاركون في الترشح للجائزة من موضوع جناح إيطاليا، Beauty Connects People.



والفائز هو نيما نابافي، فنان مقيم في دبي يستخدم مفاهيم هندسية لإنشاء أعمال فنية. وفاز نابافي برحلة إلى روما. كما سيعرض العمل الفائز في جناح إيطاليا .



وقال جان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولغاري لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "لطالما كانت بولغاري نشطة في مجال الفن، حيث رعت مشاريع ترميم مثل تلك الخاصة بالمدرجات الإسبانية ، وحمامات كاراكلا ولارجو أرجنتينا (في روما) ودعمت الفن المعاصر أيضًا ، مع جائزة Maxxi Bulgari ، على سبيل المثال". (أنسامد).



