فيراري تطلق اسم F1-75 على سيارتها الجديدة لعام 2022

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - حققت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية وسيارات السباق الفاخرة، أرباح صافية بنسبة 37% خلال عام 2021، بإجمالي 833 مليون يورو، معلنة اسم سيارة السباق الجديدة.



وأوضحت الشركة، في بيان لها الأربعاء، أن صافي الأرباح الإجمالي ارتفع بنسبة 23.4% ليصل إلى 4.27 مليار يورو.



على صعيد آخر، أعلنت الشركة اسم سيارتها لعام 2022، والتي ستحمل اسم "اف 1- 75"، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس فريقها من قبل مؤسسها إنزو فيراري، عام 1947.



وفيراري هي شركة إيطالية للسيارات الرياضية، تأسست عام 1947، وموقعها في مارانيلو، وتعد العلامة التجارية الإيطالية الأكثر شهرة في العالم. وتتميز سيارات الشركة عن غيرها، كونها تحمل طابع السرعة، ودرجة عالية من الفخامة. (أنسامد).



