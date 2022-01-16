Accor و Arsenale تطلقان قطارات فاخرة في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 16 - روما - أعلنت مجموعة فنادق أكور Accor
المملوكة لفرنسا ومجموعة الضيافة الإيطالية الفاخرة Gruppo
Arsenale عن إطلاق قطارات فاخرة جديدة في إيطاليا ، والتي ستعرف
باسم Orient Express La Dolce Vita
تمتلك Accor (51٪) علامة Orient Express التجارية ، بالشراكة مع
شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) (49٪) ، على الرغم من
أنه تم تشغيل عدد قليل فقط من المواثيق الخاصة ، مع قطار واحد ، في
فرنسا حتى الآن.
تتعاون الشركات مع السكك الحديدية الإيطالية الحكومية (FS) للمشروع
الجديد. وسيشمل تحويل مدربي Trenitalia السابقين في برينديزي إلى
ما لا يقل عن ستة قطارات ، والتي ستشغل مسارات من شمال إلى جنوب
إيطاليا اعتبارًا من عام 2023 ، وكذلك تنطلق من روما إلى باريس
وإسطنبول وسبليت اعتبارًا من عام 2024. (أنسامد).