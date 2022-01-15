إكسبو دبي : أوركسترا "بوبولاري إيطاليانا" تحمل رسالة سلام

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أعلنت أوركسترا بوبولاري إيطاليانا Orchestra Popolare Italiana أنها تنقل رسالة سلام إلى إكسبو دبي 2020 ، قائلة إن الموسيقى يمكن ويجب أن تكون أداة لخلق لحظات من السلام والتواصل عبر التقاء مختلف الثقافات المختلفة.



وستقيم الأوركسترا حفلاً موسيقياً مساء الثلاثاء حيث ستنسجم موسيقى سومنغ وآلات الموسيقى الشعبية في لاتسيو مع التقاليد الموسيقية الإماراتية.



قال مدير الأوركسترا أمبروجيو سباراجنا لوكالة أنسا "ANSA" "نحن هنا كضيوف في منطقة لاتسيو والموضوع الذي نطرحه هو لاتسيو وروما ، كمكان للقاء وفرصة لسلسلة من القيم التي تبدأ بقوة الموسيقى العظيمة كعلامة على السلام والشراكة " وأشار "ليس من قبيل المصادفة أننا في حفل الليلة قررنا دعوة موسيقيين محليين سنلعب معهم جزءًا من الحفل الموسيقي ومن الواضح أنهم سيعزفون على آلات التقليد العربي ، ولا سيما القانون ، وهو نوع من آلات الإيقاع والعود." وأختتم قائلا "هم الأدوات الأساسية للتقاليد العربية الكبرى".



(أنسامد).



