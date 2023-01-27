إيطاليا: تراجع ثقة المستهلكين خلال يناير

(أنسامد) - يناير 27 - روما - تراجعت ثقة المستهلكين خلال الشهر الأول من عام 2023، يناير، في حين ارتفعت ثقة قطاع الأعمال، بحسب ما أظهرته أرقام الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء (إستات).



وبينت الوكالة أنه خلال شهر يناير، شهدت ثقة المستهلكين على المؤشر الخاص تراجعا من 102.5 إلى 100.9، في حين ارتفعت الثقة في المؤشر المركب للأعمال التجارية من 107.9 إلى 109.1.



وأشارت الوكالة إلى أن جميع مكونات مؤشر ثقة المستهلك تزداد سوءا باستثناء التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام والبطالة.



وفيما يتعلق بقطاع الأعمال، فإن الثقة تحسنت في جميع القطاعات، باستثناء تجارة التجزئة.



وتشهد الثقة في قطاع الأعمال ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، لتصل في شهر يناير إلى مستوى أعلى من أي شهر في 2022. (أنسامد).



