إيطاليا تشيد بالاتفاق الأوروبي حول سقف سعر الغاز

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - وصف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو، في تغريدة علي حسابه علي تويتر الاتفاق السياسي في مجلس شؤون الطاقة على سقف سعر الغاز 180 يورو لكل ميجاوات / ساعة.بأنه "انتصار لإيطاليا " وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 15 فبراير القادم.



وأضاف "مجلس الطاقة أقر سقف سعر الغاز، أنه انتصار للمواطنين الإيطاليين والأوروبيين الذين يطالبون بأمن الطاقة"، مؤكداً أن إيطاليا بذلت كل جهودها للتوصل لهذا الاتفاق.



تم التوصل إلى الاتفاق من قبل وزراء الطاقة الأوروبيين بأغلبية مناسبة.



وكانت ألمانيا قد أعطت موافقتها بعد مفاوضات مكثفة، بينما عارضتها المجر وامتنعت النمسا وهولندا عن التصويت. (أنسامد).



