إيطاليا : مناقشة ميزانية تتراوح بين 30 و 32 مليار دولار

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - قالت مصادر إن ميزانية 2023 التي سيتم طرحها على مجلس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين ستصل إلى 30-32 مليار يورو، في إجمالي تدابير الميزانية.



ومن المتوقع أن تتضمن ميزانية حكومة جورجيا ميلوني تدابير بقيمة 30-32 مليار يورو، وفقًا للمصادر خلال اجتماعات الساعات القليلة الماضية في ضوء اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع قانون الميزانية وإرساله إلى البرلمان، قبل إرساله الى بروكسل.



وتنظر السلطة التنفيذية في إمكانية السماح بعودة رأس المال في الخارج، الأمر الذي يمكن أن يجلب لخزينة الدولة ثلاثة إلى خمسة مليارات أخرى، وفقًا للتقديرات الأولية.



وأوضحت المصادر القريبة من الملف أن حجر الزاوية في الميزانية سيكون مراجعة القاعدة الخاصة بفرض ضريبة على الأرباح الإضافية الضخمة لشركات الطاقة، بمعدل لم يتم تحديده بعد وقد يصل إلى 33٪.



(أنسامد).



