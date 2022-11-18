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إيطاليا: تسجيل أعلى معدل تضخم في البلاد منذ 1983
التضخم يصل إلى 12.6%
    (أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - وصل التضخم في إيطاليا إلى مستويات قياسية، ليسجل أعلى معدل له منذ عام 1983، بنسبة وصلت إلى 12.6%، وفق بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، لشهر أكتوبر.

    وبحسب المعهد، فإنه خلال شهر أكتوبر، زادت أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات العناية المنزلية والشخصية من 10.9% إلى 12.6%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن التضخم سوف يصل إلى 12.7%.

    وأظهرت البيانات، أن منتجات الشراء كثيرة الاستهلاك ارتفعت أسعارها من 8.4 إلى 8.9% خلال شهر أكتوبر.

    وأوضح إستات، "ينبغي العودة إلى يونيو 1983، (حينما تم تسجيل مستوى تضخم 13%)، للوصول إلى نفس هذه المعدلات السنوية في نمو أسعار عربة التسوق". (أنسامد).

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