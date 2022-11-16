انخفاض الدين العام لإيطاليا بـ 16 مليار يورو خلال سبتمبر

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - انخفض الدين العام الإيطالي إلى 2741 مليار يورو خلال شهر سبتمبر، مسجلا تراجعاً بمعدل 16.2 مليار يورو، بالمقارنة بشهر أغسطس، بحسب ما أعلن بنك إيطاليا.



وقال البنك المركزي الإيطالي أن متطلبات اقتراض القطاع العام لنفس الشهر، والتي كانت 13.8 مليار يورو، تم تعويضها عبر السيولة في الخزانة، والتي انخفضت من 48.1 إلى 31.9 مليار يورو خلال نفس المدة.



وبين البنك أن عوائد قطاع الضرائب سجلت انخفاضاً بنسبة 5.8% ليستقر عند 33.5 مليار يورو في سبتمبر، ولكن العوائد الأجمالية للضرائب المحققة خلال التسعة شهور الأولى من العام قد شهدت ارتفاعا بنسبة 12.4%، لتصل إلى 364 مليار يورو، بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي. (أنسامد).



