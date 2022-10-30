إرتفاع أرباح إيني في 9 أشهر بنسبة 311٪ لتصل إلى 10.8 مليار

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - سجلت شركة الوقود الإيطالية العملاقة "إيني" Eni، يوم الجمعة، زيادة في أرباح 9 أشهر بنسبة 311٪ إلى 10.8 مليار يورو.



وقالت الشركة، إن أرباح الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 161٪ لتصل إلى 3.73 مليار يورو.



كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) في الربع الثالث بنسبة 132٪ لتصل إلى 5.77 مليار، بينما إرتفعت أرباح التسعة أشهر بنسبة 187٪ إلى 16.8 مليار.



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة إينى، كلاوديو ديسكالزي، "اعتبارًا من الشتاء القادم، سنكون قادرين على استبدال 50٪ من تدفقات الغاز الروسي بالاستفادة من محفظة احتياطياتنا الوفيرة والمتنوعة بالإضافة إلى شراكات طويلة الأمد مع الدول المنتجة. (أنسامد).



