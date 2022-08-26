إيطاليا: زيادة في معدل الوظائف بـ 739 ألف وظيفة في 5 شهور

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - بلغ عدد عقود التوظيف للقطاع الخاص في إيطاليا، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 3.381 مليون عقد بزيادة قدرها 37% بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2021.



وخلال نفس المدة، بلغ عدد الموظفين الذين تركوا أعمالهم 2.642 مليون، بزيادة 44%، مما يجعل الفارق الإجمالي في التوظيف حوالي 739 ألف عقد، بحسب المعهد الوطني للأمن الاجتماعي "INPS".



وبين المعهد في بيانه بشأن الوظائف، أن الرصيد السنوي للعقود الدائمة بلغ 218283 عقدا، بينما بلغ صافي العقود السنوية بعد حساب التوظيف والفصل، منذ مايو 2021 وحتى مايو 2022، نحو 797 ألف عقد.



وأشار المعهد إلى أن نمو التوظيف طال جميع أنواع العقود، بداية من التعيينات المتقطعة بزيادة 62%، والتعيينات الموسمية بزيادة 60%.



كما سجلت العقود المفتوحة زيادة بنسبة 40%، والعقود محدودة المدة 33%، والعقود المؤقتة 21%. (أنسامد).



