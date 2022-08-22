ميلانو أعلى إنفاق علي فاتورة الطعام

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - تعتبر مدينة ميلانو أغلى المدن الإيطالية فيما يتعلق بفاتورة شراء المواد الغذائية، متفوقة على مدينة نابولي حيث تنخفض تكلفة فاتورة الطعام بمقدار النصف تقريبًا، فيما تصدرت مدينة أوستا قائمة أغلى المدن فيما يتعلق بتقديم الخدمات.



جاء ذلك في مسح أجرته رابطة جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستخدمين والمستهلكين الايطاليين، والذي يقارن أسعار ومعدلات مجموعة من السلع والخدمات في المدن الإيطالية الرئيسية.



من ناحية التسوق الغذائي في ميلانو، لملء عربة تسوق تحتوي على منتجات من الفاكهة والخضروات إلى الأسماك، يتم إنفاق حوالي 116 يورو، بزيادة 17.7% عن المتوسط ;;الوطني، وزيادة 54% مقارنة بأرخص مدينة، وهي نابولي، حيث يمكن إنفاق 75 يورو لنفس المشتريات.



بالنسبة للخدمات، من طبيب أمراض النساء إلى طبيب الأسنان، مروراً بالتنظيف الجاف ومصففي الشعر، تعتبر مدينة أوستا هي المدينة الأغلى في إيطاليا، بمتوسط ;;458 يورو لمجموعة من الخدمات، بزيادة 29.7% عن المتوسط ;;الوطني.



ومن بين أغلى المدن أيضًا ترينتو وبولونيا، في حين أن أرخص المدن، وفقًا لدراسة رابطة جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستخدمين والمستهلكين، نابولي وبيسكارا وباليرمو. (أنسامد).



