إيطاليا: دراسة لتجديد مكافأة 200 يورو أو خفض القيمة المضافة

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - تدرس الحكومة الإيطالية إصدار مرسوم بتجديد مكافأة الـ 200 يورو التي تم تقديمها للمواطنين خلال شهر يوليو، لتستمر خلال شهر أغسطس، أو بدلا من ذلك، التوجه إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الاستهلاكية.



وقالت مصادر قريبة من الملف إن هناك دراسة لإصدار مرسوم لمواجهة التضخم الحالي، عبر تجديد مكافأة الـ 200 يورو للمواطنين، لشهر إضافي خلال أغسطس المقبل، أو بدلا من ذلك، خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.



وتلقى المواطنون في إيطاليا، مكافأة بقيمة 200 يورو، وصلت مع رواتب شهر يوليو الجاري، وهناك احتمالية أن يتلقى المواطنون مكافأة مماثلة على رواتب شهر أغسطس.



وكلفت المكافأت التي وضعتها الدولة خلال شهر يوليو، حوالي 6.8 مليار يورو.



ورغم ذلك، لا يعرف حتى الآن قيمة الخفض المحتمل لضريبة القيمة المضافة. (أنسامد).



