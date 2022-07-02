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إيطاليا : ارتفاع معدل التضخم إلى 8% في يونيو
أعلى مستوى له منذ عام 1986
    (أنسامد) - يوليو 2 - روما - ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8% في شهر يونيو، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر يناير 1986 عندما بلغ 8.2%، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الجمعة.

    وأوضح المعهد أن معدل التضخم السنوي سجل 6.8% في شهر مايو الماضي، مضيفا أن أسعار الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 48.7% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 42.6% في مايو.

    كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 1.2% في شهر يونيو. وقال إستات إن الميل التضخمي يواصل الانتشار بدءاً من مواد الطاقة التي ارتفعت من 42.6% في مايو إلى 48.7% في يونيو.

    وتابع أن تسارع زيادة أسعار المواد الغذائية سواء كانت مصنّعة أو غير مصنعة، يدفع أسعار السلة المرجعية إلى الارتفاع إلى 8,3%، في أعلى مستوى لها منذ يناير 1986. (أنسامد).

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