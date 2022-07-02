إيطاليا : ارتفاع معدل التضخم إلى 8% في يونيو

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - ارتفع معدل التضخم السنوي في
إيطاليا إلى 8% في شهر يونيو، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر يناير
1986 عندما بلغ 8.2%، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الجمعة.
وأوضح المعهد أن معدل التضخم السنوي سجل 6.8% في شهر مايو الماضي،
مضيفا أن أسعار الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار،
حيث ارتفعت بنسبة 48.7% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 42.6% في
مايو.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 1.2% في شهر
يونيو. وقال إستات إن الميل التضخمي يواصل الانتشار بدءاً من مواد
الطاقة التي ارتفعت من 42.6% في مايو إلى 48.7% في يونيو.
وتابع أن تسارع زيادة أسعار المواد الغذائية سواء كانت مصنّعة أو
غير مصنعة، يدفع أسعار السلة المرجعية إلى الارتفاع إلى 8,3%، في
أعلى مستوى لها منذ يناير 1986. (أنسامد).