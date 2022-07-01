إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% في مايو

تونس:انتشال 5 جثث لمهاجرين وإنقاذ 108 آخرين في البحر المتوسط
انتشال 20 جثة لمهاجرين ماتواعطشا على الحدود الليبية التشادية
خلود الزعابي أول حكمة إماراتية" نخبة"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو