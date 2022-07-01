إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% في مايو

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - تراجع معدل البطالة على الأراضي الإيطالية إلى 8.1% في مايو، بانخفاض نقطة مئوية، بالمقانة بشهر أبريل، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 20.5%، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية.



وكشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن معدل البطالة تراجع بنسبة 1% خلال شهر مايو، بالمقارنة بشهر أبريل، لتنخفض إلى 8.1%.



إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات أن أكثر من واحد من كل 5 شباب إيطاليين على الأقل، بدون عمل، بنسبة 20.5%.



ورغم تراجع البطالة، فقد انخفض معدل التوظيف بنسبة 0.2%، بمعدل 49 ألف وظيفة.



وفي السابق، كشف المعهد أن عدد المواطنين الإيطاليين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة بلغ 3.166 مليون مواطن في شهر أبريل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، منذ بدء تطبيق السلسلة الإحصائية في عام 1977.



وفيما يتعلق بالبطالة بين السيدات، بين المعهد أن النسبة ارتفعت، على النقيض، بمقدار 0.2 نقطة إلى 9.6% خلال شهر أبريل. (أنسامد).



