ارتفاع حجم الأعمال الصناعية في إيطاليا بنسبة 5.4 بالمائة

(أنسامد) - مايو 25 - روما - أكدت دراسة أجراها مركز الأبحاث الإيطالي Prometeia وأكبر بنك في إيطاليا Intesa Sanpaolo، إن حجم التداول الصناعي في إيطاليا ارتفع بنسبة 5.4 بالمائة أي وصل إلى مستويات ما قبل كوفيد في عام 2021.



أشارت الدراسة إلي أن ارتفاع 5.4 بالمائة عن 2019 كان بالأسعار الثابتة، بينما كان سجل مكسباً وصل الي 11.2 بالمائة بالأسعار الجارية.



وذكرت في تقريرها عن القطاعات الصناعية: "حركة التداول كانت مدفوعة بالضغط التضخمي الناتج عن الارتفاع السلعي الأول، وخاصة السلع غير المتعلقة بالطاقة، والتي دفعتها إلى ما فوق عتبة قياسية قدرها 1000 مليار يورو". (أنسامد).



