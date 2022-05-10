وزير إيطالي: نحن أمام اقتصاد حرب

(أنسامد) - مايو 10 - روما - أكد وزير الانتقال البيئي الإيطاليا، روبرتو تشينجولاني، أن الاقتصاد الإيطالي أصبح بمثابة "اقتصاد حرب" جراء الوضع الحالي، مشيرا إلى أن إيطاليا تؤمن حاليا إمدادات تبلغ 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.



وأوضح الوزير في خطاب له في مهرجان " Festival Città Impresa" في فيتشينزا، "فيما يتعلق بانتعاش ثاني، فالمفوضية الأوروبية تناقش طرح المسألة أوروبياً"، مشدداً على أنه "في اقتصاد الحرب، ستكون بعض البلدان أكثر تأثراً بخيارات الطاقة أكثر من غيرها".



وقال الوزير، "في 2001، كان 25% من الغاز يتم إنتاجه في إيطاليا، ولكن الآن، انخفضت النسبة إلى 3%"، مضيفا، "لقد خفضنا الانتاج، لكن هذا لم يساعد، لذا قمنا باستبداله بغاز مستورد".



وتابع تشينجولاني نتقاداته، "لم نزل الكربون عن أي شيء في إيطاليا، وكان هناك تأثيراًعلى البيئة بسبب النقل، كما أننا قمنا بتمويل دول أخرى وأضعفنا الشركات (الخاصة بنا)".



على صعيد آخر، أكد الوزير أن إيطاليا تؤمن حاليا إمدادات بـ 25 مليار مترمكعب من الغاز، ولكن هناك حاجة لبعض الوقت لبدء الإمدادات، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024، سيتم الوصول إلى القيمة الطبيعية.



وشدد تشينجولاني على أن الأشهر الستة أو الثمانية المقبلة، ستكون حاسمة، موضحا، "إذا توقف الإمداد الروسي الآن، فسيكون هناك مشكلة في الشتاء المقبل"، لكن، "إذا لم تنقطع الإمدادات في الأشهر الستة المقبلة، سيكون لدينا شتاء هادئ". (أنسامد).



