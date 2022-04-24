صندوق النقد الدولي : إيطاليا من بين الدول المعرضة للركود

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا ستكون لها "عواقب اقتصادية وخيمة على أوروبا لأنها جاءت في وقت " لا يزال التعافي من الوباء غير مكتمل"، مضيفا أن إيطاليا كانت من بين عدة دول معرضة للدخول في فترة ركود.



وأضاف أنه يتوقع "نموا ضعيفا للغاية أو سلبيا في منتصف عام 2022" لدول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.



من جهته، أشار ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إلى أن هذه الاقتصادات قد تنكمش لربعين متتاليين هذا العام.



في غضون ذلك، قال مكتب الميزانية البرلمانية (UPB) إنه يقدر أن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. (أنسامد).



