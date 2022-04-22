تضاعف عجز الطاقة في إيطاليا 3 مرات في عام

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - كشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" أن عجز الطاقة في إيطاليا تضاعف 3 مرات خلال عام واحد، موضحة أن عجز إيطاليا في تجارة الطاقة بلغ 7.263 مليار يورو في فبراير 2022.



وأشار المعهد إلى أن هذا الرقم يشكل ثلاثة أضعاف العجز المسجل في نفس الشهر من العام الماضي، والبالغ 2.213 مليار يورو.



ولفت المعهد إلى أن هذا العجز كان العامل الرئيسي في ارتفاع عجز الميزان التجاري الإيطالي من فائض محقق في فبراير 2021، بقيمة 4.750 مليار يورو، إلى عجز بـ 1.662 مليار بعد 12 شهرا.



ونوه المعهد أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 44.9% وشكلت مشتريات الغاز الطبيعي 10 نقاط. (أنسامد).



