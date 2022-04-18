عيد الفصح: إنفاق مليار يورو فقط على الطعام

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - وصل إجمالي إنفاق الإيطاليين على مأدبة غداء عيد الفصح، مليار يورو، أي بأقل بنسبة 30% عن عام 2019، أو مستويات ما قبل الوباء.



وكشفت بيانات مركز الدراسات التعاوني بشأن "الميل إلى الإنفاق والاستهلاك خلال عيد الفصح" أن 4 من كل 10 إيطاليين فضلوا قضاء عيد الفصح على الطاولة مع العائلة، في حين هيمن التوجه نحو الادخار على هذه الاحتفالات.



كما أظهرت البيانات أن 3 من كل 10 إيطاليين فضلوا الذهاب إلى المطاعم، في حين 2 من كل 10 فضلوا السفر.



إلى جانب ذلك، لم تتخطى نسبة المشاركين في الحفلات 10 ملايين مواطنا بشأن عيد الفصح.



وانخفض استهلاك بيض الشوكولاتة إلى 25 مليونا مقارنة بـ 28 العام الماضي، بينما الطلب على الحمام قد وصل إلى 24 مليون مقابل 22 مليون العام الماضي.



وكشفت البيانات على أن 4 مليون أسرة قضوا "عيد فصح هزيل" بدون احتفالات تذكر تقريبا. (أنسامد).



