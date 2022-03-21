إكسبو دبي:وفد بوليا يزور شركة "موانئ دبي العالمية"

(أنسامد) - مارس 21 - روما - زار وفد منطقة بوليا في إكسبو دبي، شركة موانئ دبي العالمية والتي تعد أكبر إدارة للموانئ في العالم، وهي شركة متعدةة الجنسيات تعمل في مجال النقل والخدمات اللوجيستية ومتخصصة في مجال لوجستيات الشحن وعمليات الموانئ والخدمات البحرية ومناطق التبادل الحر.



وكان في إستقبال الوفد مدير مبيعات المنطقة الحرة "جيبال"، ابتسام الكعبي والمدير المساعد، غيث البنا.



وقال المسؤل عن تقييم التنمية في المنطقة، أليساندرو ديللي نوتشي، "الهدف الأساسي لزيارتنا هو ربط نشاطنا بعالم ريادة الأعمال والعلم والبحث في دولة الإمارات العربية المتحدة ".



وأضاف" تهدف الزيارة ايضاً الي تعزيزعلاقات تعاون مستقبلية وفتح أسواق جديدة أمام منطقة بوليا في هذه اللحظة التاريخية المعقدة ".



(أنسامد).



