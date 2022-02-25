خسائر كبيرة لبورصة ميلانو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - سجلت بورصة ميلانو خسائر ضخمة في الساعات الأولى من بدء التداول، الخميس، متأثرة، مثل غيرها من الأسواق العالمية، من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وانخفض مؤشر FTSE Mib للبورصة، بنسبة 4% في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، بتراجع قدره 25 ألف نقطة، مع ترنح أسواق المال العالمية، جراء شن روسيا لهجوم عسكري على أوكرانيا.



وكانت الشركات الإيطالية النشطة في السوق الروسي، هي الأكثر تضررا فيما يتعلق بخسائر البورصة المسجلة، إذ خسرت يونيكريديت وبيريللي أكثر من 8% خلال التعاملات، بينما تراجعت بوتزي وبنك أنتيسا سان باولو بأكثر من 7%. (أنسامد).



