وزير الاقتصاد الإيطالي: الناتج المحلي سيتخطى 4% في 2022

(أنسامد) - يناير 27 - روما - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييلي، فرانكو، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيزيد عن 4% خلال العام الجاري، 2022، لكن هناك مخاطر متعلقة بتكلفة الطاقة.



وأشار الوزير إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2022، سيتم استعادة مستويات الانتاج على ما كان عليه قبل الأزمة، مضيفا، "كان عام 2021، قوي من حيث التعافي، وكانت بيانات الربع الرابع إيجابية أيضا، ومن المفترض أن يقترب النمو من 6.5%".



واستطرد، "بالنسبة لعام 2022، تشير التوقعات المجمعة إلى نمو بأكثر من 4%، في الربع الأول يجب أن نستعيد مستوى الإنتاج قبل الأزمة".



وتابع، خلال حوار مع Telefisco del Sole 24 Ore، بالقول أيضا إن اتجاه الاقتصاد في عام 2022 مشروط بامتداد الوباء، والتوترات الدولية وأيضا قبل كل شيء تكلفة الطاقة.



ونوه الوزير أنه تم تخصيص 5.5 مليار لاحتواء تكاليف الطاقة، موضحا أنه سيتم اعتماد تخصيصات مالية أخرى إذا تطور الوضع، لأنه "ينبغي علينا تجنب عرقلة الانتعاش". (أنسامد).



