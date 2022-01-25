بنك إيطاليا: أفلاس 7400 شركة في عام 2020

(أنسامد) - يناير 25 - روما - اعلن بنك إيطاليا عن أفلاس 7400
شركة في عام 2020 ، أقل من ما قبل كوفيد .
اشار تقرير البنك كان للوباء "تأثير كبير" على الاقتصاد الإيطالي ،
حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ في عام 2020.
يشير التقرير انه مع ذلك ، مقارنة بعام 2019 ، كان هناك عدد أقل من
حالات الإفلاس ، وبشكل عام ، عدد أقل من عمليات الخروج من سوق
الأعمال: في عام 2020 ، بدأت أقل من 7400 شركة إجراءات إفلاس ،
مقارنة بنحو 11000 في عام 2019 (انخفاض بنحو الثلث).
دل علي ذلك التقرير الذي نشره بنك إيطاليا بعنوان "تأثير كوفيد
-19 على حالات الإفلاس وخروج الشركات الإيطالية من السوق".
ويقول إن هذا التخفيض "يُعزى إلى مجموعة واسعة من تدابير الدعم
التي اعتمدتها الحكومة". في غياب التدخل ، وفقًا لوضع بعض
السيناريوهات لتطوير حالات الإفلاس قصيرة الأجل ، كان من الممكن أن
يتجاوز العدد 12000 وحدة ، أي ما يقرب من 4800 أكثر من تلك التي
سجلت بالفعل. (أنسامد).