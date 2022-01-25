بنك إيطاليا: أفلاس 7400 شركة في عام 2020

(أنسامد) - يناير 25 - روما - اعلن بنك إيطاليا عن أفلاس 7400 شركة في عام 2020 ، أقل من ما قبل كوفيد .



اشار تقرير البنك كان للوباء "تأثير كبير" على الاقتصاد الإيطالي ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ في عام 2020.



يشير التقرير انه مع ذلك ، مقارنة بعام 2019 ، كان هناك عدد أقل من حالات الإفلاس ، وبشكل عام ، عدد أقل من عمليات الخروج من سوق الأعمال: في عام 2020 ، بدأت أقل من 7400 شركة إجراءات إفلاس ، مقارنة بنحو 11000 في عام 2019 (انخفاض بنحو الثلث).



دل علي ذلك التقرير الذي نشره بنك إيطاليا بعنوان "تأثير كوفيد -19 على حالات الإفلاس وخروج الشركات الإيطالية من السوق".



ويقول إن هذا التخفيض "يُعزى إلى مجموعة واسعة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الحكومة". في غياب التدخل ، وفقًا لوضع بعض السيناريوهات لتطوير حالات الإفلاس قصيرة الأجل ، كان من الممكن أن يتجاوز العدد 12000 وحدة ، أي ما يقرب من 4800 أكثر من تلك التي سجلت بالفعل. (أنسامد).



