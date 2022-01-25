Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
بنك إيطاليا: أفلاس 7400 شركة في عام 2020
    (أنسامد) - يناير 25 - روما - اعلن بنك إيطاليا عن أفلاس 7400 شركة في عام 2020 ، أقل من ما قبل كوفيد .

    اشار تقرير البنك كان للوباء "تأثير كبير" على الاقتصاد الإيطالي ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ في عام 2020.

    يشير التقرير انه مع ذلك ، مقارنة بعام 2019 ، كان هناك عدد أقل من حالات الإفلاس ، وبشكل عام ، عدد أقل من عمليات الخروج من سوق الأعمال: في عام 2020 ، بدأت أقل من 7400 شركة إجراءات إفلاس ، مقارنة بنحو 11000 في عام 2019 (انخفاض بنحو الثلث).

    دل علي ذلك التقرير الذي نشره بنك إيطاليا بعنوان "تأثير كوفيد -19 على حالات الإفلاس وخروج الشركات الإيطالية من السوق".

    ويقول إن هذا التخفيض "يُعزى إلى مجموعة واسعة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الحكومة". في غياب التدخل ، وفقًا لوضع بعض السيناريوهات لتطوير حالات الإفلاس قصيرة الأجل ، كان من الممكن أن يتجاوز العدد 12000 وحدة ، أي ما يقرب من 4800 أكثر من تلك التي سجلت بالفعل. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا..الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير

    ألبوم الصور