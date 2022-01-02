إيطاليا : أكثر من 2 مليار للزراعة والصيد والأغذية الزراعية

(أنسامد) - يناير 2 - روما - تم تخصيص أكثر من 2 مليار يورو للزراعة والصيد وقطاع الأغذية الزراعية في قانون الموازنة في إيطاليا.



وصرح وزير السياسات الزراعية ستيفانو باتوانيللي : مع هذا القانون، فإن قطاع الأغذية الزراعية، أول قطاع إنتاجي في إيطاليا، يعود أخيرًا بقوة.



وكتب ستيفانو باتوانيللي في صفحته بموقع "فيسبوك" : لقد نجحنا في زيادة الموارد ومضاعفتها ثلاثة أضعاف مقارنة بالماضي، في التأمين ضد مخاطر الكوارث، والامتيازات الضريبية، وإجراءات دعم سلاسل التوريد والاستثمارات والشباب.



وأوضح باتوانيللي : مقارنة بالعام الماضي، ضاعفنا الموارد من 1 إلى 2 مليار يورو.



وتابع : لقد أصررنا بشكل خاص على إدارة المخاطر وضمان الدخل للمنتجين لأننا نعتقد أن سياسات دعم قطاع الأغذية الزراعية يجب أن تتحرك أكثر في هذا الاتجاه، بالتوزاي مع سلسلة من التدابير المهمة التي تستهدف سلاسل التوريد التي تمثل قطاعًا حاسمًا للبلاد، من حيث الإنتاج والاقتصاد وحماية الأراضي. (أنسامد).



