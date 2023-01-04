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إيطاليا: ارتفاع فواتير الغاز بنسبة 23.3٪ في ديسمبر
    (أنسامد) - يناير 4 - روما - ارتفعت فواتير الغاز بالنسبة للأسرة الإيطالية المتوسطة بنسبة 23.3٪ في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، حسبما أفادت الهيئة الإيطالية لتنظيم الطاقة ARERA يوم أمس الثلاثاء.

    وأضافت أن تكلفة الغاز كمادة خام حددت عند 116.6 يورو لكل ميجاوات ساعة في ديسمبر.

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    وفي الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر، ارتفع هذا السعر إلى 135 يورو/ ميجاوات ساعة.

    قد ارتفعت أسعار الغاز بسبب حرب أوكرانيا. (أنسامد).

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