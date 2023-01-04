إيطاليا: ارتفاع فواتير الغاز بنسبة 23.3٪ في ديسمبر

وزير الخارجية الإيطالي: ما يحدث في إيران أمر غير مقبول
تاجاني:عقوبة الإعدام خط أحمر بالنسبة لنا
إيطاليا : إحالة ثلاثة من نشطاء المناخ للمحاكمة
ألقوا الطلاء على واجهة مجلس الشيوخ في روما
المشجعون يلقون النظرة الأخيرة على بيليه
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
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