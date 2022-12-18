السندات الإيطالية تتعرض لمزيد من الضغط

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - تعرضت سندات الدولة الإيطالية لضغوط متجددة أول أمس الجمعة بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه يتخذ موقفًا متشددًا لمكافحة التضخم المرتفع.



رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وقال إن هناك المزيد من الزيادات في المستقبل القريب.



قال أيضا إنه سيبدأ سياسة التشديد الكمي في مارس من خلال تفريغ حوالي 15 مليار يورو من السندات التي حصل عليها في السنوات الأخيرة.



ارتفع العائد على سندات BTP الإيطالية لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 4.27٪ يوم الجمعة، بعد أن ارتفع بمقدار 28.9 نقطة يوم الخميس.



وقد أدى ذلك إلى رفع الفارق بين BTP والبوند الألماني إلى 213 نقطة أساس، مقارنة بـ 206.7 عند إغلاق يوم الخميس.



خسر مؤشر FTSE Mib في بورصة ميلانو 0.16٪ بعد أن فقد 3.45٪ يوم الخميس.



وقد انتقد وزير الدفاع جويدو كروسيتو قرارات البنك المركزي، قائلا إنها اتخذت دون تقييم مناسب للعواقب.



ومن جهته، قال وزير البنية التحتية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، إن تحركات البنك المركزي الأوروبي كانت "محيرة ومقلقة".



(أنسامد).



