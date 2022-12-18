السندات الإيطالية تتعرض لمزيد من الضغط

فضيحة "قطرجيت": ليتا" يدعو لاجتماع عاجل للحزب الديمقراطي
زعيم جماعة يسار الوسط : "نحن الطرف المتضرر"
البوسنة والهرسك، خطوة أخرى نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
غلى الدولة إجراء إصلاحات للانضمام إلى الاتحاد
فريق «الإمارات القابضة» للدراجات يعسكر في إيطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
عيد الميلاد في نابولي:ازدهار سياحي بوسط المدينة الاثري
تورينو:سباق للتزلج على الجليد 2022-2023
احتفالات اعياد الميلاد في تورينو
فيات دوبلو فان ..مريحة للنقل داخل المدن الكبري
انهيارات ارضية في جزيرة ايشيا جنوب ايطاليا
رفع شعار "صنع في ايطاليا" في صربيا