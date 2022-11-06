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تكثيف التنقيب عن الغاز في إيطاليا
بتعديل مرسوم المساعدة الثالثة للمنازل والشركات المتعثرة
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قالت مصادر إيطالية، إن عمليات التنقيب عن الغاز البحرية والبرية في إيطاليا سيتم قبولها في التعديل على حزمة المساعدات الحكومية الثالثة القادمة للمنازل والشركات المتعثرة.

    وكانت عمليات التنقيب عن الغاز متوقعة في السابق وذلك بموجب مرسوم من وزارة البيئة.

    وقد تم تقليص التنقيب البحري في السابق وسط احتجاجات أنصار البيئة.

    وتستعد الحكومة أيضًا لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة والمحطات وسط ضغوط الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا.

    وقد خفضت إيطاليا اعتمادها على الغاز الروسي وسط الصراع الذي بدأ في 24 فبراير. (أنسامد).

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