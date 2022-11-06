تكثيف التنقيب عن الغاز في إيطاليا

وزير الدفاع : الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية الإيطالية
لأوكرانيا
وليامز: شبح القذافي يطارد الليبيين
ولا يمكن الاعتماد على الطبقة الحاكمة بعد 2011
الشارقة تشارك في ترميم مكتبة جيانينو ستوباني في إيطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:احتفال الاتحاد الوطني للضباط بيوم الجندي المجهول
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو