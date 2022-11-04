محافظ بنك إيطاليا: النظرة المستقبلية للاقتصاد لا تقلق كثيرا

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - أكد محافظ بنك إيطاليا، إجنازيو فيسكو، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإيطالي، ليست مثيرة للقلق بشكل كبير، رغم التوقعات العالمية التي تزداد سوءا بشكل واضح.



وأوضح فيسكو، خلال ندوة استضافتها شركة "OMFIF"، "إذا نظرت إلى وضع إيطاليا من حيث الحسابات الجارية والدين العام، أعتقد أننا بحاجة إلى القلق كثيرا".



وفيما يتعلق بالدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بين فيسكو "لاحظنا انخفاضا كبيرا عن أعلى مستوياته في عام 2020، حينما زاد بنسبة 20 نقطة مئوية".



ولفت محافظ بنك إيطاليا، إلى أنه بحلول نهاية هذا العام، سوف تنخفض هذه الزيادة في الدين إلى النصف، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في الدين خلال السنتين والثلاث سنوات المقبلة، ولكن بنسق أبطأ".



(أنسامد).



