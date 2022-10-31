ارتفاع أرباح بياجيو الإيطالية منذ مطلع العام

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - سجلت شركة "بياجيو" الإيطالية، التي تقوم بتصنيع الدراجات النارية، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أفضل نتائج لها على الإطلاق خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، وحققت صافي أرباح قدره 70.9 مليون يورو بزيادة 37.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.



وبلغت النتائج التشغيلية قبل احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب 134.9 مليون يورو، لتسجل نموا بلغت نسبته 38.4%. وبلغت مبيعات بياجيو 490 ألف دراجة نارية في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 13.9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021.



بفضل مجموعة من العلامات التجارية الفريدة في العالم، ستواصل بياجيو مسار النمو في الربع الأخير من عام 2022 مع التركيز المستمر على الإدارة الفعالة والمرنة لهيكلها الاقتصادي والمالي، مما يؤكد الاستثمارات المخطط لها في المنتجات الجديدة وتعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفقا لبيان صادر عن المجموعة.



وصرح روبرتو كولانينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بياجيو : على الرغم من أن وضع الاقتصاد الكلي لا يزال معقدًا للغاية، إلا أن مجموعة بياجيو أغلقت الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بأفضل النتائج على الإطلاق، لتسجل نموا كبيرا مدفوعًا بشكل خاص بالأداء الممتاز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. (أنسامد).



