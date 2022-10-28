إيطاليا: نمو حجم أعمال القطاع الصناعي بـ 3.6% في أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - سجل حجم أعمال القطاع الصناعي في إيطاليا خلال شهر أغسطس، نموا بنسبة 3.6% على أساس شهري (3.4% في السوق المحلية و3.8% في السوق الخارجية)، بحسب أرقام المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأوضح المعهد، أن هذه الأرقام أعلى مستوى منذ بداية الإحصاء في يناير 2000.



وكشفت الأرقام، أنه بعد حساب النمو وفقا لتأثيرات التقويم، فقد سجل حجم أعمال القطاع الصناعي نسبة 23.1% على أساس سنوي (22.9% في السوق المحلية، و23.5% في السوق الخارجية).



وفيما يتعلق بالمجالات، أظهرت الأرقام نموا ملحوظا للغاية في قطاع الطاقة بنسبة (53.2%)، والسلع الاستهلاكية (22.8%)، والسلع الرأسمالية (19.4%) وكذلك السلع الوسيطة بـ 18.4%. (أنسامد).



