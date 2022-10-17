إيطاليا: انخفاض سوق العمل غير المنتظم بسبب كورونا

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن أزمة تفشي وباء كورونا التي بدأت في عام 2020 كان لها آثار كبيرة على سوق العمل غير المنتظم الذي سجل - لأول مرة منذ بداية السلسلة الإحصائية في 1995- أقل من 3 ملايين شخص.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تقرير له حول الاقتصاد السري، أنه في عام 2020، كان هناك مليونين و926 ألف شخص يعملون بدوام كامل في ظروف عمل غير منتظمة، منهم حوالي مليونين و153 ألف شخص يعملون كموظفين.



وأضاف التقرير أن سوق التوظيف غير المنتظم شهد انخفاضا بنسبة 18.4% مقارنة بعام 2019، ليسجل بذلك انخفاضا يعادل ضعف تراجع معدل التوظيف المنتظم الذي بلغ 9.9% تقريبًا. (أنسامد).



