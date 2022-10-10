الاتحاد العام للصناعة الإيطالية : نواجه سيناريو معقد ومرهق

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - صرحت فرانشيسكا ماريوتي، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للصناعة الإيطالية، أن الاتحاد يواجه سيناريو اقتصادي "معقد، قاتم نوعًا ما ومرهق".



وقالت فرانشيسكا ماريوتي، أثناء عرض توقعات الخريف الاقتصادية لمركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية : نحن نواجه سيناريو اقتصادي معقد وقاتم نوعًا ما ومرهق، مضيفة : نحن على أعتاب تنصيب حكومة جديدة سيكون عليها التعامل مع حالة طوارئ وطنية حقيقية.



وتابعت : هذه حالة طوارئ وطنية لم تعد تتعلق فقط بالشركات والصناعة، إنها تهم الجميع، منوهة أنه لا يمكن تحمل استنزاف الموارد العامة.



وتشير توقعات مركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية لعام 2023 أن النمو سيكون صفريًا، محذرا من أن أزمة الطاقة تقوض آفاق النمو.



كما توقع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنسبة 3.4%، محذرا من أن النمو سيكون صفريا في عام 2023، مع توقعات بدخول إيطاليا مرحلة ركود وتسجيل مستويات تضخم قياسية. (أنسامد).



