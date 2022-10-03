إيطاليا : ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة في أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - ارتفعت أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة في إيطاليا بنسبة 2.8% في شهر أغسطس 2022 على أساس شهري، فيما بلغ الارتفاع 40.1% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 36.9% في شهر يوليو، وذلك وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 3.5% مقارنة بشهر يوليو الماضي، وبنسبة 50.5% على أساس سنوي، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 45.9% في يوليو.



من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الانتاج في قطاع الانشاءات بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 8.1% على أساس سنوي.



وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن أسعار الانتاج في قطاع الصناعة تشير إلى زيادة جديدة على أساس شهري وتسارع ملحوظ على أساس سنوي، منوها أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى الديناميكيات الصعودية المكثفة في السوق المحلية لأسعار الكهرباء والغاز وأنشطة التعدين.



(أنسامد).



