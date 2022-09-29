تراجع مؤشرالثقة في قطاع الأعمال الإيطالية إلى أدنى مستوى

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الإيطالية إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا عند 105.2 في سبتمبر، مقارنة ب109.2 في أغسطس، وفقًا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" ISTAT يوم أمس الأربعاء.



وقالت وكالة الإحصاء إن ذلك الانخفاض الشهري الثالث انخفاض على التوالي ويصل بالمؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2021.



وانخفضت كافة مؤشرات الثقة في جميع القطاعات باستثناء قطاع البناء حيث ارتفعت من 155.8 إلى 159.5.



وأضافت ايستات إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجعت أيضًا بشكل ملحوظ في سبتمبر، من 98.3 إلى 94.8.



وتابعت الوكالة الوطنية للإحصاء إن هناك انخفاضًا تقديريًا في جميع المتغيرات باستثناء تقييمات الوضع الاقتصادي للأسرة وبعض الآراء المتعلقة بالمدخرات. (أنسامد).



