ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في أغسطس

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في أغسطس، بينما تراجع مؤشر ثقة الأعمال التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إستات" أول أمس الجمعة.



وأشارت إلي ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك من 94.8 إلى 98.3، مشيرة إلى أنه كان أول ارتفاع بعد هبوطين متتاليين وأن المؤشر عاد بالتالي إلى مستوى يونيو الماضي.



وتابعت أن مؤشر ثقة الأعمال قد إنخفض من 110.7 إلى 109.4، وأن هذا هو ثاني انخفاض شهري على التوالي.



وأضافت وكالة الإحصاء أن المؤشر تراجع في كل من الصناعة والبناء وخدمات السوق.



وانخفض مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة، حيث تراجع في كل من التصنيع والبناء من 106.4 إلى 104.3 ومن 164.4 إلى 155.8 على التوالي، بينما ارتفاع في تجارة التجزئة من 108.5 إلى 113.5، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية. (أنسامد).



