إيطاليا : تباطؤ سوق الفاكهة الصيفية

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - رغم الحرارة الشديدة التي من شأنها أن ترفع استهلاك الفاكهة الغنية بالمياه والفيتامينات، الا أن سوق الفاكهة الصيفية في ايطاليا يشهد تباطؤًا ويعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما يقلل من هامش ربح المنتجين والمزراعين.



هذا العام، تتميز الفاكهة الصيفية بأنها ذات جودة ممتازة، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يضمن مستوى أكبر من الفيتامينات وفترة صلاحية أطول. الا أن هناك مخاوف بشأن قطاع الفاكهة والخضروات الإيطالي.



تزامن انهيار القوة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء في الري، والمحروقات، والزراعة،و الطاقة،و الأسمدة أو مواد التعبئة والتغليف.



وصرح ميشيل بونسو، رئيس الاتحاد العام للزراعة الإيطالية (Confagricoltura)، ضاعفت الزيادة في الكهرباء أسعار غرف التبريد، لتصل الفواتير إلى 100 ألف يورو شهريًا، منوها أن إرسال شاحنة إلى ألمانيا كان يتكلف 2500 يورو من الوقود، قبل أن ترتفع التكلفة إلى 4000 يورو حاليا، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الري.



وتابع : مقارنة بأسعار المبيعات في العام الماضي، سيكون عام 2022 عامًا ممتازًا، لكن الزيادات المتسارعة في الإنفاق أدت إلى خفض هامش الربح بنسبة تزيد عن 30%. (أنسامد).



