إيطاليا : مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 2.1٪ في يونيو

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قالت الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء"إستات" ISTAT، أول أمس الجمعة، إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا انخفض بنسبة 2.1٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو.



وكان هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي على أساس شهري.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء، أن الناتج الصناعي انخفض أيضا مقارنة بشهر يونيو 2021 ، بنسبة 1.2٪، مشيرة إلى أن جميع القطاعات الصناعية سجلت تراجعا باستثناء قطاع الطاقة.



وتابعت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1.2٪ في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. (أنسامد).



