إيطاليا : إرتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى له منذ عام 1986

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ أن سجل 8.2٪ في يناير 1986، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية "إستات" في تقرير لها أول أمس الجمعة، مؤكدة تقديراته الأولية.



وقالت وكالة الإحصاء الوطنية، إن الطاقة كانت وراء ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 48.7٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنة ب 42.6٪ في مايو.



وأضافت أن مؤشر عربة تسوق السلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية ارتفع بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1986.



وذكرت أن الارتفاع في مؤشر عربة التسوق كان مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة بما في ذلك الكحول (من 6.6٪ إلى 8.1٪) والأغذية غير المصنعة (من 7.9٪ إلى 9.6٪)، مشيرة إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة كانوا يشعرون بأزمة أكبر.



وتابعت أن التضخم بالنسبة لهم ارتفع من 8.3٪ في الربع الأول إلى 9.8٪ في الربع الثاني. (أنسامد).



