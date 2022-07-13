إيطاليا : ثلث المتقاعدين يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - قالت وكالة المعاشات التقاعدية الإيطالية INPS في تقريرها السنوي أن ثلث المتقاعدين الإيطاليين أي حوالي 5.12 مليون شخص يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا.



وأضافت أن من يحصل على تسعة يورو للساعة ويدفع اشتراكات تقاعدية لمدة 30 عاما سيحصل على معاش تقاعدي قدره 750 يورو.



وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق على المعاشات التقاعدية في إيطاليا بمقدار 24 مليار يورو مع ارتفاع التضخم هذا العام ، إذا إرتفع معدله السنوي إلي 8٪.



وقد ارتفعت فاتورة المعاشات التقاعدية للعام الماضي بنسبة 1.55٪ لتصل إلى 312 ملياريورو. (أنسامد).



