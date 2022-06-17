إيطاليا: التضخم يصل إلى 6.8% في أعلى مستوى له منذ 1990

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - يواصل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفاعه لمستويات قياسية، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، ومواد الغذاء الرئيسية، المتأثرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.



وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" أن التضخم السنوي لإيطاليا قفز إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر 1990.



وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 0.8%، بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال شهر أبريل الماضي.



ورغم ذلك، ظل التضخم تحت مستوى 6.9% وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء، خلال التقديرات الأولية.



وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال مايو. (أنسامد).



