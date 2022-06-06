إيطاليا : تراجع الانتاج الصناعي في شهر مايو

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن الاتحاد العام للصناعة الإيطالية عن تراجع ;;النشاط الصناعي الإيطالي في شهر مايو الماضي بنسبة 1.4%، بعد تراجعه في شهر أبريل.



وأوضح مركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أن الربع الثاني من عام 2022 سجل انكماشا بنسبة 0.6% في الإنتاج الصناعي، منوها أن هذا التراجع يرجع على وجه الخصوص إلى ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، والتي تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ويسلط التقرير الضوء على المخاوف بشأن استمرار العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ نشاط الإنتاج للشركات.



ونوه التقرير أن التراجع في الإنتاج الصناعي من المتوقع أن يبلغ 0,6% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق. (أنسامد).



